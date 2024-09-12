Біля підстанції на Київщині знайшли вибухівку – Міненерго

Біля електропідстанції у Київській області знайшли вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що предмет було вилучено після огляду.

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Нагадаємо:

Минулої доби, 11 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Економічна правда.

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