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Біля підстанції на Київщині знайшли вибухівку – Міненерго

Четвер, 12 вересня 2024, 18:21 - Артур Крижний

Біля електропідстанції у Київській області знайшли вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що предмет було вилучено після огляду.

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Нагадаємо:

Минулої доби, 11 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Економічна правда.

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