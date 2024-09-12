Будівництво третього рівня захисту зупинено, на нього шукають гроші – Кудрицький

В Україні наразі призупинений проєкт будівництва третього рівня захисту енергооб'єктів, бо необхідно знайти на нього гроші.

Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП.

"Зараз цей проєкт призупинений, тому що необхідно знайти на нього гроші. За цей проєкт не відповідало "Укренерго". Компанія не є замовником цього будівництва", - розповів він.

З його слів, замовником будівництва є Держагентство з відновлення, яке укладало контракти з підрядниками. Основна проблема в реалізації такого проєкту – знайти на нього гроші.

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"Наскільки я знаю, донори, поки що, третій рівень не фінансували. Я знаю, що ці роботи поки що тільки частково фінансував бюджет", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що наявність фінансування є основною проблемою для добудови третього рівня захисту.

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Нагадаємо:

Вразливі до атак "шахедів" об'єкти енергетики - у тому числі й підстанції на електростанціях - мали закрити другим рівнем захисту, але його було реалізовано лише на підстанціях "Укренерго".

Економічна правда.