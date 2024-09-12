ШІ-стартап з України Mantis Analytics отримав майже чверть мільйона доларів інвестицій

Mantis Analytics, ШІ-платформа для ситуаційної обізнаності та управління ризиками у режимі реального часу, отримала інвестицію в розмірі 240 тис дол від фонду Nezlamni.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що інвестиція є частиною раунду SAFE на стадії pre-seed. Вона має на меті прискорення розробки та виходу платформи Mantis на ринок США, що є ключовим стратегічним пріоритетом для стартапу.

Mantis Analytics — AI-платформа, заснована Максимом Терещенком, Остапом Вихопнем і Антоном Тарасюком. Вона підвищує ефективність безпекових операцій, надаючи ситуаційну обізнаність в режимі реального часу для виявлення загроз і реагування на них. Заснована в 2022 році на початку великої війни, компанія еволюціонувала з волонтерської ініціативи в стартап подвійного призначення.

Реклама:

Повідомляється, що інвестор – Фонд Nezlamni, створений співзасновниками Uklon Дмитром Дубровським, Вікторією Дубровською, Сергієм Смусем та Віталієм Дятленком, фокусується на інноваціях у сфері оборонних технологій і безпеки. У портфелі фонду є такі інвестиції, як Ailand Systems (компанія з розмінування за допомогою дронів) та Buntar Aerospace (розробляють розвід-дрон).

"Вражає, що співзасновники однієї з провідних українських компаній "нової хвилі" визнають потенціал українських безпекових продуктів та продуктів подвійного призначення. Це стратегічне партнерство заряджене на вплив. Ми плануємо масштабувати на глобальному рівень той досвід, що здобули в Україні" — зазначає CEO Mantis Analytics Максим Терещенко.

Також читайте: Штучний інтелект на службі пропаганди: як Росія маніпулює світом

Реклама:

Нагадаємо:

Український стартап Osavul, що займається медіааналітикою з використанням штучного інтелекту (ШІ), залучив три мільйони доларів в межах раунду late seed від трьох європейських фондів.