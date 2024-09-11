Фонд держмайна продав першу нерухомість зі стартовою ціною 1 грн

Фонд державного майна України реалізував перший актив зі стартовою ціною в 1 гривню.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

"Команда Фонду державного майна 10 вересня провела перший аукціон з приватизації "гривнівки" (об’єкта зі стартовою ціною в 1 гривню) на суму понад 1,5 млн грн", - розповіли у ФДМ.

Згідно з повідомленням, об’єкт знаходиться в Одесі. Це – нежитлова будівля, колишній приймальний радіоцентр для управління повітряним рухом. Загальна площа – 25,8 кв.м. Потребує поточного ремонту.

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У ФДМ також розповіли, що під час торгів за цю нерухомість змагалися 11 учасників, що зумовило велике зростання ціни, від початкової – 1 грн, до фінальної – 1,5 млн грн. Також покупець має додатково сплатити 300 тис. ПДВ.

Нагадаємо:

Фонд державного майна України продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50 млн грн.

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