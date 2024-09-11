Міносвіти отримає від Світового банку 415 мільйонів доларів: на що підуть кошти
Міносвіти, Мінфін та Світовий банк підписали угоди щодо реалізації програми LEARN, яка розрахована на три роки з загальним фінансуванням у 415 млн дол.
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.
Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть $235 млн позики, а Міжнародна асоціація розвитку — $150 млн кредиту. Ще $30 млн надійдуть у вигляді гранту від Мультидонорського трастового фонду для відновлення України.
Програма фінансуватиме будівництво укриттів, закупівлю екологічних автобусів, забезпечення підручниками та підвищення кваліфікації вчителів.
Зазначається, що програма LEARN стане важливою частиною реформи "Нової української школи", зокрема підтримуватиме пілотні проєкти у старших класах.
Фінансування gрограми кредитування, пов'язаного з результатами, надійде до загального фонду держбюджету після досягнення визначених результатів використання субвенцій та бюджетних програм МОН.
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Економічна правда.