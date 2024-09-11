Міносвіти отримає від Світового банку 415 мільйонів доларів: на що підуть кошти

Міносвіти, Мінфін та Світовий банк підписали угоди щодо реалізації програми LEARN, яка розрахована на три роки з загальним фінансуванням у 415 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надасть $235 млн позики, а Міжнародна асоціація розвитку — $150 млн кредиту. Ще $30 млн надійдуть у вигляді гранту від Мультидонорського трастового фонду для відновлення України.

Програма фінансуватиме будівництво укриттів, закупівлю екологічних автобусів, забезпечення підручниками та підвищення кваліфікації вчителів.

Реклама:

Зазначається, що програма LEARN стане важливою частиною реформи "Нової української школи", зокрема підтримуватиме пілотні проєкти у старших класах.

Фінансування gрограми кредитування, пов'язаного з результатами, надійде до загального фонду держбюджету після досягнення визначених результатів використання субвенцій та бюджетних програм МОН.

Читайте також: Шукаємо технаря. Чи може освіта перейти на воєнні рейки?

Реклама:

Скільки коштує здобути вищу освіту: огляд найпопулярніших вишів

Економічна правда.