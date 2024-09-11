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Україні необхідно $14 млрд для відновлення освітньої інфраструктури

Середа, 11 вересня 2024, 17:15 - Віктор Волокіта

В Україні для відновлення зруйнованої та пошкодженої через війну освітньої інфраструктури необхідно $14 млрд у наступні дев’ять років.

Про це повідомив заступник міністра освіти Андрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Кожен сьомий заклад освіти в Україні або зруйнований повністю, або пошкоджений. Постійно робимо дослідження завдяки нашим партнерам, і станом на сьогодні, за даними Світового банку, майже $14 млрд необхідно для того, щоб тільки відновити втрачену інфраструктуру.", - сказав Вітренко на черговій міжнародній конференції United for Justice.

За його словами, ці $14 млрд мають бути максимально реалізовані впродовж найближчих дев’яти років.

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Нагадаємо:

Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%, а там, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча.

інфраструктура освіта
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