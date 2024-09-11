Україна у серпні вдвічі збільшила вантажообіг морських портів

Вантажообіг українських портів становив 7 млн ​​тонн у серпні 2024 року, що більш ніж удвічі вище за показник серпня минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

У серпні 2023 року вантажообіг склав 3,3 млн тонн.

Як йдеться в повідомленні, лідери вантажообігу зернові та рудні вантажі - 4 млн т. (проти 2,3 млн т. у 2023 р) та 1,2 млн т. (проти 195 тис. т. у 2023 р) відповідно.

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Вантажообіг через Український коридор у серпні склав 5,9 млн т, з яких – 3,6 млн т. – продукція українських аграріїв.

Загалом за січень - серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн т. (проти 37,7 млн т. у 2023 р). Оброблено 7 769 суден, проти 9 732 у 2023 році.

Нагадаємо:

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За шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн вантажів.

Вантажообіг українських портів скоротився до 7 млн тонн у червні 2024 року з 8,26 млн тонн у травні і з 9,91 млн тонн у квітні.