"Текстиль-Контакт" відмовилася від "конопляного" проєкту на Рівненщині

Група "Текстиль-Контакт" відмовилася від участі в створенні центру вирощування та перероблення промислових конопель в індустріальному парку Hempy UA в Рівненській області.

Про це розповів власник ТК-Груп Олександр Соколовський в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine.

Соколовський зазначив, що був серед співзасновників індустріального парку Hempy UA, але вийшов із проєкту, тому що "потрібні й великі гроші, й багато часу".

Водночас ідею розвитку текстильного коноплярства в Україні Соколовський назвав цікавою та перспективною, враховуючи кліматичні умови та зростаючий попит у світі на тканини з конопель.

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Нагадаємо:

Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявив про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.

Економічна правда.

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