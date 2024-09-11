"Текстиль-Контакт" відмовилася від "конопляного" проєкту на Рівненщині
Група "Текстиль-Контакт" відмовилася від участі в створенні центру вирощування та перероблення промислових конопель в індустріальному парку Hempy UA в Рівненській області.
Про це розповів власник ТК-Груп Олександр Соколовський в ефірі Business Breakfast від Forbes Ukraine.
Соколовський зазначив, що був серед співзасновників індустріального парку Hempy UA, але вийшов із проєкту, тому що "потрібні й великі гроші, й багато часу".
Водночас ідею розвитку текстильного коноплярства в Україні Соколовський назвав цікавою та перспективною, враховуючи кліматичні умови та зростаючий попит у світі на тканини з конопель.
Нагадаємо:
Олександр Соколовський, власник текстильного підприємства України "Текстиль-Контакт", заявив про тиск на бізнес з боку Голосіївської прокуратури Києва.
Економічна правда.