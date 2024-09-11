Галущенко вважає, що відповіддю на російські обстріли енергооб'єктів мають стати санкції

Відповіддю на російські обстріли енергетичних об'єктів в Україні мають стати санкції, зокрема, проти атомної енергетики Росії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час 9-ї щорічної конференції з енергетичної безпеки Центральної та Східної Європи, організованої Атлантичною радою.

"Дуже важливо сказати, що на всі ці обстріли, руйнування, усе те, що терористична держава росія зробила в Україні, дуже важливо дати їм потужну відповідь. І ця відповідь - санкції", - сказав він.

За його словами, наразі немає іншого способу для швидкої відповіді на цей російський терор, тому дуже важливо зараз вводити санкції в усіх сферах енергетичного сектору.

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"І це стосується не тільки газу, не тільки нафти і вугілля, але дуже важливо — це санкції в атомній сфері", – наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо:

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

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Економічна правда