УЗ з початку року відремонтувала понад 700 кілометрів колій
Середа, 11 вересня 2024, 13:56 -
За 8 місяців 2024 року залізничники вже встигли відремонтувати 737,6 км колій, що становить 62% від запланованого обсягу на рік.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"На дільницях з інтенсивним рухом поїздів капітальним ремонтом оновили майже 239 км колій та близько 499 км – іншими ремонтами", - йдеться у повідомленні.
Також за 8 місяців цього року оновлено 634 стрілочні переводи, з яких 142 – капітальним ремонтом, та 492 – іншими видами ремонтів.
Реклама:
До кінця цього року "Укрзалізниця" планує відремонтувати 1200 км колій.
Читайте також: Колапс з квитками "Укрзалізниці": як влаштована система їх продажу
Економічна правда.
Реклама:
Реклама: