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УЗ з початку року відремонтувала понад 700 кілометрів колій

Середа, 11 вересня 2024, 13:56 - Артур Крижний

За 8 місяців 2024 року залізничники вже встигли відремонтувати 737,6 км колій, що становить 62% від запланованого обсягу на рік.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"На дільницях з інтенсивним рухом поїздів капітальним ремонтом оновили майже 239 км колій та близько 499 км – іншими ремонтами", - йдеться у повідомленні.

Також за 8 місяців цього року оновлено 634 стрілочні переводи, з яких 142 – капітальним ремонтом, та 492 – іншими видами ремонтів.

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До кінця цього року "Укрзалізниця" планує відремонтувати 1200 км колій.

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Економічна правда.

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