ЕП анонсує форум "Український експорт: вікно відчиняється?"

"Економічна правда" анонсує проведення другого щорічного форуму присвяченого українському експорту.

Під час заходу в одному місці будуть зібрані представники всіх галузей вітчизняного бізнесу для яких реалізації їхньої продукції за кордон – це не просто спосіб вижити в умовах війни, а й осмислений вибір для власного розвитку та підтримки економіки країни в цілому.

На форумі бізнесмени, представники влади та недержавного сектору, логістичних компаній обговорюватимуть наявний прогрес у розв'язанні проблем експорту українських товарів, наявні перепони та перспективи.

Для нас важлива не просто зустріч, а діалог між всіма сторонами дискусій результатом якого стануть напрацьовані конкретні рішення.

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Придбати квитки можна за посиланням. Захід відбудеться в середу, 25 вересня 2024 року. Початок о 15:00.

Програма форуму:

Початок реєстрації о 14.00

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15.00-15.20 Публічне інтерв’ю з представниками Мінекономіки та Мінвідновлення

Як боротися з протекцією інших країн власних виробників, що держава робитиме для подальшого нарощування експорту українських товарів та які інфраструктурні проєкти орієнтовані на розкриття вітчизняного потенціалу розвиватиме Україна?

Розмова в.о. головного редактора ЕП з представниками Мінекономіки та Мінвідновлення.

15.30-16.20 Панель 1. "Важковаговики українського експорту". Відвертий діалог з представниками великого бізнесу та профільними організаціями про проблеми та виклики.

16.20-17.00 Розмова з міжнародними фінансовими організаціями про те, як українському бізнесу знаходити покупців за кордоном та розширювати ринки збуту.

Модератор – виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

17.30-18.20 Панель 2. "Експансія чи захоплення?" Що насправді мотивує український середній бізнес виходити на іноземні ринки?

18.45-19.30 Панель 3. "МСБ на експорт" Як малому та середньому бізнесу вийти на іноземні ринки? Успішні, і не дуже, історії з практики.

Генеральними партнерами стали Укрексімбанк та ІНТЕРПАЙП, а також захід підтримали KERNEL, UKRNAFTА та Торгово-промислова палата України.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції можна за посиланням.