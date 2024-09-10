Brave1 збільшує гранти для оборонних розробок: на які кошти можна розраховувати

Мінцифри

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Стартувало приймання заявок на оновлену грантову програму від defense tech-кластера Brave1. Відтепер українські розробники можуть отримати 4 млн та 8 млн грн на розвиток оборонних технологій. Крім цього, Brave1 продовжує видавати гранти в розмірі 500 тисяч, 1 млн та 2 млн гривень.

Податись на гранти можуть українські виробники — учасники кластера Brave1, чиї розробки пройшли оборонну експертизу та отримали:

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загальну оцінку не менш ніж 6, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 5, щоб залучити 4 мільйони гривень

загальну оцінку не менш ніж 7, а оцінку поточного рівня готовності розробки — не менш ніж 6, щоб залучити 8 мільйонів гривень

Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.

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Нагадаємо:

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Кластер Brave1 організував в Україні міжнародний інвестиційний саміт української оборонної індустрії Defense Tech Valley, що відбувся на початку жовтня.