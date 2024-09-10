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Шмигаль розповів, скільки розмінованих земель повернули аграріям

Вівторок, 10 вересня 2024, 17:20 - Віктор Волокіта

Демінери повернули аграріям у використання понад 150 тисяч га землі, обстежених та розмінованих.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Не менш важливий елемент безпеки - розмінування. Ми вже сформували ринок розмінування і компенсуємо аграріям 100% за послуги. Завдяки залученню недержавних операторів, весь цей процес відбувається в рази швидше, і наступного року маємо вийти на справді хороші темпи", - розповів прем'єр.

Шмигаль зазначив, що Україна нарощує кількість машин для розмінування. Наразі в країні їх уже налічується близько 100, а загальна потреба становить щонайменше 200.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволив державним підприємствам залучати кошти від благодійних пожертв з рахунку Національного банку України  на розмінувальні роботи. 

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