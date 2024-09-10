Річна інфляція в Україні зросла до 7,5% – Держстат
Вівторок, 10 вересня 2024, 16:28 -
Споживчі ціни в Україні в серпні 2024 року зросли на 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні.
Про це повідомила Державна служба статистики.
У річному вимірі інфляція за підсумками серпня 2024 року зросла до 7,5%.
На споживчому ринку у серпні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) подорожчали яйця та овочі.
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Нагадаємо:
Інфляція на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%.
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