Шмигаль дав прогноз на зиму: можливо, вона буде найважчою
Україна успішно пройшла три опалювальні сезони, але майбутня зима, можливо, буде найважчою.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції.
"Енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, ця (зима - ЕП) буде не менш важкою, можливо найважчою", - зазначив він.
За його словами, зараз в Україну їде енергообладнання з усього світу, а також фахівці відновлюють ті потужності, які можливо відновити.
"Активно працюємо над розвитком децентралізації. Окремо підвищуємо автономність критичної інфраструктури", - додав прем'єр-міністр.
Нагадаємо:
В Україні вже ведуть будівництво проєктів третього рівня захисту на 22 об'єктах "Укренерго", але поки планують завершити один-два, щоб перевірити їх доцільність.
Економічна правда.