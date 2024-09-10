Шмигаль дав прогноз на зиму: можливо, вона буде найважчою

Україна успішно пройшла три опалювальні сезони, але майбутня зима, можливо, буде найважчою.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції.

"Енергетична стійкість - один із наших найбільших викликів цієї зими та осені. Ми успішно подолали три опалювальні сезони, ця (зима - ЕП) буде не менш важкою, можливо найважчою", - зазначив він.

За його словами, зараз в Україну їде енергообладнання з усього світу, а також фахівці відновлюють ті потужності, які можливо відновити.

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"Активно працюємо над розвитком децентралізації. Окремо підвищуємо автономність критичної інфраструктури", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо:

В Україні вже ведуть будівництво проєктів третього рівня захисту на 22 об'єктах "Укренерго", але поки планують завершити один-два, щоб перевірити їх доцільність.

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Економічна правда.