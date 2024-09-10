Росія витратить понад пів мільярда доларів на блокування сервісів VPN

Росія витратить 646 мільйонів доларів на покращення мережі блокування VPN, повідомляють росЗМІ.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на документи Роскомнагляду.

Російський наглядовий орган у сфері зв'язку Роскомнагляд планує витратити 59 млрд руб (644 млн дол) протягом наступних п'яти років на модернізацію своїх можливостей з фільтрації інтернет-трафіку.

Гроші підуть на модернізацію обладнання, яке використовується для фільтрації інтернет-трафіку, а також для блокування або уповільнення роботи певних ресурсів.

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У 2019 році Росія ухвалила закон, який дозволяє країні повністю відрізати себе від інтернету, що вона називає кампанією зі збереження свого цифрового суверенітету.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення в Україну Кремль витіснив кілька іноземних соціальних мереж та інтернет-компаній, хоча багато сервісів залишаються доступними через віртуальні приватні мережі, або VPN.

Модернізація системи дозволить російській владі краще обмежувати доступ до VPN.

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Нове обладнання закуповується щорічно з 2020 року в міру зростання обсягів трафіку.

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Нагадаємо:

Американська корпорація Apple на вимогу Роскомнагляду РФ видалила з російського магазину AppStore кілька VPN-сервісів, які використовуються для обходу блокувань.

Російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду.