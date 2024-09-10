Зроблено в Україні: Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів
В Україні закупили 219 шкільних автобусів для безпечного перевезення учнів за державною програмою "Шкільний автобус". Їхня загальна вартість — 760 млн гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів.
До програми закупівель вже долучились тринадцять областей:
- Київська область — закупила 41 автобус;
- Дніпропетровська — 34;
- Вінницька — 30;
- Миколаївська — 25;
- Харківська — 21;
- Житомирська — 16;
- Львівська — 14;
- Черкаська — 11;
- Хмельницька — 9;
- Волинська — 8;
- Сумська — 7,
- Кіровоградська — 2,
- Одеська — 1.
Нагадаємо:
Міністерство інфраструктури запустило новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.