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Зроблено в Україні: Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів

Вівторок, 10 вересня 2024, 13:35 - Віктор Волокіта

В Україні закупили 219 шкільних автобусів для безпечного перевезення учнів за державною програмою "Шкільний автобус". Їхня загальна вартість — 760 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України. 

"Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів.

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До програми закупівель вже долучились тринадцять областей:

  • Київська область — закупила 41 автобус;
  • Дніпропетровська — 34;
  • Вінницька — 30;
  • Миколаївська — 25;
  • Харківська — 21;
  • Житомирська — 16;
  • Львівська — 14;
  • Черкаська — 11;
  • Хмельницька — 9;
  • Волинська — 8;
  • Сумська — 7,
  • Кіровоградська — 2,
  • Одеська — 1.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури запустило новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути.

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Мінекономіки
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