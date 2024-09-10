Середній курс долара у банках України зріс, євро – знизився

Середній курс долара до гривні у вівторок 10 вересня у банках України зріс на 1 копійку, євро знизився на 9 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,95 - 41,40 грн (курс на 9 вересня – 40,90 - 41,39 грн);

Євро – 45,31 - 45,90 грн (курс на 9 вересня – 45,35 - 45,99 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 – 41,40 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,75 – 45,90 грн.

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк – 40,85 - 41,45 грн;

Укрсиббанк – 40,75 - 41,35 грн;

ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank - 41,32 грн.

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Нагадаємо:

Офіційний курс долара зріс у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 8 копійок.

Економічна правда.