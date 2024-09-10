Середній курс долара у банках України зріс, євро – знизився
Вівторок, 10 вересня 2024, 10:25 -
Середній курс долара до гривні у вівторок 10 вересня у банках України зріс на 1 копійку, євро знизився на 9 копійок.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 40,95 - 41,40 грн (курс на 9 вересня – 40,90 - 41,39 грн);
- Євро – 45,31 - 45,90 грн (курс на 9 вересня – 45,35 - 45,99 грн).
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 – 41,40 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,75 – 45,90 грн.
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 40,75 - 41,35 грн;
- Ощадбанк – 40,85 - 41,45 грн;
- Укрсиббанк – 40,75 - 41,35 грн;
- ПУМБ – 40,90 – 41,40 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,32 грн за долар, monobank - 41,32 грн.
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Нагадаємо:
Офіційний курс долара зріс у вівторок - іноземна валюта додасть у ціні 8 копійок.
Економічна правда.
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