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У Харкові росіяни атакували один з енергообʼєктів

Неділя, 1 вересня 2024, 17:32 - Володимир Тунік-Фриз

Під час масованого обстрілу Харкова у неділю першого вересня, ворог завдав удару по одному з енергообʼєктів міста.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Під час останнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів", - йдеться у повідомленні.

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У Міненерго зазначили, що наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація про жертв обстрілу уточнюється.

Нагадаємо:

У Харкові внаслідок масованого обстрілу росіян, постраждало відділення "Нової пошти". Постраждалих наразі немає.

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Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, 28 поранених.

Економічна правда

енергетика Харків війна
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