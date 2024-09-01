У Харкові росіяни атакували один з енергообʼєктів
Неділя, 1 вересня 2024, 17:32 -
Під час масованого обстрілу Харкова у неділю першого вересня, ворог завдав удару по одному з енергообʼєктів міста.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Під час останнього ракетного обстрілу Харкова був атакований один з енергетичних обʼєктів", - йдеться у повідомленні.
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У Міненерго зазначили, що наразі ведеться ліквідація наслідків обстрілу. Інформація про жертв обстрілу уточнюється.
Нагадаємо:
У Харкові внаслідок масованого обстрілу росіян, постраждало відділення "Нової пошти". Постраждалих наразі немає.
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Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, 28 поранених.
Економічна правда
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