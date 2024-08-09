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Інвестор готовий заплатити за проєктний інститут у центрі Одеси 26 мільйонів 

П'ятниця, 9 серпня 2024, 19:14 - Віктор Волокіта
 

9 серпня відбувся онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". 

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Згідно з повідомленням, на аукціоні змагалися 8 інвесторів, ціна зросла у 5,17 раза: з майже 5 млн грн до переможної 25,8 млн грн. 

Переможцем аукціону стала одеська компанія "Рентсервіс-МСЛ".

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Переможець має сплатити 5,16 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може скласти 30,96 млн грн.  

Об'єкт має перспективне логістичне розташування в Київському районі Одеси, неподалік Чорного моря. 

Новий власник отримає частку розміром 81/100 інженерно-лабораторного корпусу з господарськими будівлями та спорудами (гараж, навіс, трансформаторна, огорожа, вимощення). Також до складу активу входять 3 транспортні засоби.

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Нагадаємо:

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", колись єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю понад 100 тис. тонн на рік, виставили на продаж.

Фонд держмайна ФДМ Одеса
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Економічна правда
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