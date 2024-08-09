Мінфін встановив на даху будівлі сонячні панелі і порахував економію 

В будівлі Міністерства фінансів споживання електроенергії зменшилося на 20%, економія - понад 1,3 млн грн на рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його інформацією, за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) міністерство імплементувало ряд рішень, спрямованих на заощадження енергоресурсів та, як результат, економію коштів.

"118 сонячних панелей на даху міністерства покривають 310 м² і за останній місяць виробили понад 9 мегаватт електроенергії.

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Окрім цього, ми модернізували два теплопункти, теплоізолювали 2 км трубопроводів, замінили 600 світильників на енергоефективні та оновили понад 200 вікон. Також була впроваджена система моніторингу енергоресурсів, яка дозволяє нам більш раціонально їх використовувати", - розповів міністр.

За його словами, міністерство має в планах продовження трансформації будівлі Мінфіну: модернізація системи кондиціонування та вентиляції, а також встановлення енергоефективного скляного даху.

Нагадаємо:

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах.

Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії.

Економічна правда