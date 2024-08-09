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В Києві відремонтували понад 70% запланованих теплопунктів готуючись до зими

П'ятниця, 9 серпня 2024, 14:13 - Олексій Артемчук

"Київтеплоенерго" відремонтувало понад 70% запланованих теплопунктів під час підготовки до зими.

Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго".

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" в рамках підготовки до опалювального сезону виконало ремонтні роботи на 2 100 теплопунктах, що становить понад 70% від запланованого обсягу.

"Роботи тривають щодня в усіх районах міста", – йдеться в повідомленні.

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Загалом енергетики мають підготувати до зими обладнання майже 3 тис теплопунктів,  1443 центральні теплові пункти та 1550 індивідуальних теплових пунктів.

Теплообмінники, помпи, електродвигуни, запірна і регулювальна арматура, трубопроводи, а також значна кількість супутнього обладнання в теплопунктах у вигляді вимірювальних приладів, електричних шаф управління і клапанів потребують регулярного технічного обслуговування і щорічних планових ремонтів. 

Нагадаємо:

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Енергетики "Київтеплоенерго" тестуватимуть тепломережу, якою постачається опалення до мікрорайонів Русанівка та Березняки.

Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення – близько 1,2 млрд грн. 

Київ тепло
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