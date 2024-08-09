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На банкнотах України з'явиться гасло "Слава Україні! Героям слава!" - НБУ

П'ятниця, 9 серпня 2024, 12:47 - Артур Крижний
 
НБУ

Національний банк України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!"

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк повідомив, що нові банкноти з'являться в обігу:

  • з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;
  • у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Модифіковані банкноти як законний платіжний засіб перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску.

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Водночас громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

Нагадаємо:

В обігу з’явиться монета, присвячена військам зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

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Економічна правда.

НБУ гривня
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