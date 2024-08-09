Словаччина заробляє до 1,5 мільярда доларів на транзиті та перепродажу газу з РФ

Словацький оператор газотранспортної системи Eustream та найбільший словацький енергетичний трейдер SPP заробляють від операцій з російським газом до 1,5 млрд доларів щорічно.

Такі підрахунки навів у інтерв'ю LIGA.net ексдиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

"На транзиті заробляє словацький оператор ГТС – Eustream, а на перепродажу – їхній найбільший трейдер SPP. Я оцінюю щорічний сумарний заробіток цих двох словацьких компаній від операцій з російським газом у $1,2-1,5 млрд", – каже Макогон.

За його словами, саме через це словацький прем'єр Роберт Фіцо виступає за збереження потоків російського газу до країни.

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Нагадаємо:

У разі зупинки транзиту російського газу через Україну з 2025 року, тариф на транспортування газу для внутрішніх, комерційних споживачів зросте з 0,2 до 0,6 грн за кубометр.

Економічна правда.

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