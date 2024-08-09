Азійські ринки відновлюються вслід за сплеском на Уолл-стріт - Financial Times

Азійські ринки відновили свої позиції, отримавши імпульс від нічного сплеску на Уолл-стріт, де акції показали найбільший денний приріст з листопада 2022 року.

Про це пише газета Financial Times.

Зниження кількості заявок на допомогу з безробіття в США допомогло заспокоїти побоювання щодо неминучого економічного сповільнення, що призвело до помірного відскоку акцій в Азії.

Японський індекс Topix закрився на 1% вище, в той час як південнокорейський Kospi і гонконгський Hang Seng виросли приблизно на 1,5% в п'ятницю, а тайванська TWSE закрилася на 2,9% вище на тлі ралі азіатських акцій напівпровідникових компаній на чолі з виробником мікросхем TSMC.

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У четвер американські акції продемонстрували найбільший денний приріст з листопада 2022 року, оскільки зниження кількості заявок на допомогу з безробіття в США допомогло заспокоїти побоювання щодо неминучого уповільнення економіки.

Індекси Topix і Nikkei 225 зросли приблизно на 1% у пʼятницю. Єна, чиє швидке зростання відіграло центральну роль у краху акцій Токіо в понеділок після підвищення ставки Банку Японії, продовжувала торгуватися на рівні близько 147 єн по відношенню до долара.

У четвер бенчмарк S&P 500 виріс на 2,3%, завершивши свій найкращий день майже за 21 місяць, тоді як технологічний Nasdaq Composite додав 2,9% — найбільшого денного приросту з лютого. Ралі допомогло відіграти частину втрат, завданих внаслідок різкого розпродажу цього тижня.

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Нагадаємо:

За три тижні глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трильйона доларів, а падіння, яке відбулося в понеділок, вразило навіть найдосвідченіших трейдерів.

Індекс Токійської фондової біржі Nikkei 225 зріс після найсильнішого одноденного падіння з 1987 року, яке відбулося вчора. Фʼючерси привʼязані до S&P 500 зросли на 1,3%.

Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад.

Раніше, ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії. Японський базовий індекс Nikkei закрився на 12,40% менше, що є найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року.

Економічна правда.