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У Курській області РФ став пропадати мобільний зв'язок: з чим пов'язано

П'ятниця, 9 серпня 2024, 09:56 - Артур Крижний

Початок бойових дій у Курській області Росії та введення режиму надзвичайної ситуації в Курську призвели до перебоїв у роботі мереж операторів мобільного зв'язку.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Зазначається, що клієнти великих телеком-компаній РФ 8 серпня зіткнулися з труднощами під час з'єднання з абонентами в області, а в районах бойових зіткнень, зокрема Суджанському, зв'язок був відсутній.

Оператори зв'язку ситуацію не коментують, а експерти вважають, що проблеми наразі спричинені не технічними збоями.

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Співрозмовник видання на телеком-ринку припускає, що перебої в роботі мережі пов'язані з глушінням сигналу владою РФ для "забезпечення безпеки", а не з технічними проблемами.

Водночас російські державні відомства заявляли про масову DDoS-атаку.

Нагадаємо:

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Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Економічна правда.

Росія телеком
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