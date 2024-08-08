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До добудови Ташлицької ГЕС можна буде повернутися після війни - Галущенко

Четвер, 8 серпня 2024, 20:44 - Артур Крижний

Питання добудови Ташлицької ГЕС не є актуальним і до нього можна буде повернутися лише після завершення війни.

Про це під час брифінгу сказав міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Укрінформ".

"Ми обговорюємо це питання, до нього є різні підходи, але зараз воно не актуальне, давайте залишимо його до перемоги. Сьогодні ми сфокусовані на тих проєктах, які дають нам можливість додати потужності до системи", - сказав Галущенко.

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що наразі є два бачення різних міністерств щодо підняття рівня Олександрівського водосховища, і вони не збігаються. Тому це питання відкладено.

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Нагадаємо:

Інформація про те, що на Південноукраїнській АЕС згоріли силові трансформатори, є відвертою брехнею.

Економічна правда.

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енергетика
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