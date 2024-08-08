Хліб в Україні може подорожчати на 20%: загрожують перебої з постачанням

Пекарі допускають перебої з хлібом і що він скоро зросте в ціні на 20% через зростання цін на борошно та інші компоненти.

Про це повідомляє businessua.com.

За його оцінками президента Всеукраїнської асоціації пекарів і директора компанії "Київ Хліб" Юрія Дученка, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.

"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", – зазначив він.

Реклама:

Дученко додає, що якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі.

"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", – розповів Дученко в коментарі Мінфіну.

Нагадаємо:

Реклама:

Зростання загального рівня споживчих цін в Україні в червні 2024 року зросло до 2,2% з 0,6% у травні.

Інфляція в Україні у січні-травні 2024 року сповільнилася до 2%, що є найнижчим показником за останні роки. Однак, існують ризики зростання цін у найближчому майбутньому.