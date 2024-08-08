Суд визнав протиправним стягнення 39 мільйонів доларів із Запорізького алюмінієвого комбінату

Суд визнав протиправним стягнення з Запорізького алюмінієвого комбінату понад 39 млн доларів на користь компаній, які пов’язані з російським олігархом.

Про це повідомляє сайт обласної прокуратури.

"На рівні апеляції поставлено крапку в довготривалому спорі держави з афілійованими Росією компаніями та не допущено протиправне стягнення понад 39 мільйонів доларів США з товариства, 97% акцій якого належить державі", - йдеться в повідомленні.

Ще у червні 2015 року компанія-нерезидент звернулась до суду з позовом про стягнення з АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" заборгованості за договором позики в сумі 39 млн доларів США, що еквівалентно 835 млн грн.

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Нагадаємо:

"Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", колись єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю понад 100 тис. тонн на рік, виставили на продаж.

Економічна правда.

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