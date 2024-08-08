Росія не погодила план пивоварної компанії вийти з країни та продати бізнес

AB InBev погодилася продати частку в російському спільному підприємстві вартістю 1,3 млрд дол своєму турецькому партнеру Anadolu Efes, але Кремль виступив проти.

Про це повідомляє Financial Times.

Москва відхилила угоду, за допомогою якої турецька пивоварна компанія Anadolu Efes мала придбати частку AB InBev в російському спільному підприємстві вартістю 1,3 млрд дол.

Anadolu Efes, яка вперше погодила угоду з пивоваром Budweiser і Stella Artois у грудні, заявила в четвер, що російська влада повідомила їй, що поточна структура угоди не була схвалена.

Реклама:

Зазначається, що компанії заявили про перегляд рішення і що звичайні операції продовжуватимуться під керівництвом Anadolu Efes.

Рішення Росії заблокувати угоду з'явилося на тлі підвищеного занепокоєння тим, що країна, на яку США, ЄС та інші країни наклали санкції через війну в Україні, захопить ще більше закордонних активів.

Минулого року Москва взяла під контроль російські дочірні компанії Danone і пивоварні "Балтика" компанії Carlsberg.

Реклама:

Угода дозволила б бельгійсько-бразильській пивоварній компанії AB InBev вийти з країни. Anadolu Efes та AB InBev створили спільне підприємство у 2018 році.

Нагадаємо:

Американський виробник машин Caterpillar 14 червня завершив передачу своїх російських активів вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.