За схваленням Путіна: Caterpillar передала свої російські активи фірмі з Вірменії

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Американський виробник машин Caterpillar 14 червня завершив передачу своїх російських активів вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Володимир Путін схвалив покупку активів Caterpillar компанією PSK-New Solutions ще у листопаді 2023 року.

В указі Путіна зазначено, що PSK-New Solutions може придбати 100% статутного капіталу в Caterpillar Tosno і Caterpillar Financial у відповідь на західні санкції.

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PSK-New Solutions на 99% належить вірменській інвестиційній компанії Balchug Capital, генеральний директор і засновник якої Давид Амарян контролює всю інвестиційну діяльність.

Balchug Capital і Caterpillar виробляють техніку для будівельної, гірничодобувної та нафтогазової галузей.

Повідомляється, що передача активів була завершена 14 червня.

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Нагадаємо:

Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки, американська Caterpillar, заявила про призупинення діяльності в РФ.