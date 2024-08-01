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Банки погодили кредитів для енергетики майже на 4 мільярди

Четвер, 1 серпня 2024, 16:12 - Артур Крижний

З початку дії програм відновлення енергетичних спроможностей банки схвалили заявки на суму 3,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Лише минулого тижня 20 українських банків отримали заявки на суму 1,8 млрд гривень. Йдеться як про кредити у межах державних програм підтримки, так і за власними програмами банків", - йдеться у повідомленні.

Загальна ж сума заявок, поданих бізнесом з початку червня,  становить близько 39,1 млрд грн.

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Нагадаємо:

17 найбільших банків України під час Банківського форуму "Економічної правди" підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.

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Економічна правда.

банки
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