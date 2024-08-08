Intel впала в ціні й по вартості зрівнявся з компанією Open AI

OpenAI оцінюється в 80 мільярдів дол, а акції Intel закрилися з ринковою капіталізацією більше цього числа.

Про це повідомляє Wccftech.

OpenAI завершив свій останній раунд фінансування ще в лютому 2024 року, який оцінив некомерційну організацію в 80 млрд дол. Акції Intel закрилися з ринковою капіталізацією 81,19 млрд дол, що приблизно дорівнює оцінці стартапу, орієнтованого на АІ.

Компанія Intel зазнала спаду на фондовому ринку, коли повідомила про загалом негативні результати порівняно з очікуваннями за другий квартал 2024 року.

Реклама:

Виробник чіпів не тільки не виправдав очікування аналітиків щодо своїх основних показників, але й не зміг досягти ключового показника DCAI, що свідчить про те, що він ще не встиг по-справжньому скористатися попутним вітром, пов'язаним з розвитком штучного інтелекту.

Критично важливо, що Intel не виконала свій власний прогноз щодо валового прибутку за квартал, який щойно завершився, і призвела до подальшої послідовної слабкості.

Щоб зберегти готівку, виробник мікросхем скоротив дивіденди і формалізував ще один план масових звільнень - 15 000 співробітників, або 13,6% від нинішньої чисельності персоналу, що становить близько 110 000 осіб, на додаток до 5% скорочення, яке компанія здійснила лише минулого року.

Реклама:

Процесори Intel 13-го та 14-го поколінь продовжують страждати від проблем окислення, спричинених надмірною напругою. Компанія планує випустити оновлення, щоб запобігти подальшій деградації процесорів, які ще не постраждали від цієї проблеми. Вона також продовжила стандартну гарантію на процесори 13-го та 14-го поколінь без упаковки з 3 до 5 років.

Нагадаємо:

У п'ятницю компанія Intel втратила понад чверть своєї вартості після оприлюднення радикальних планів зі скорочення чисельності співробітників та відмови від виплат дивідендів.