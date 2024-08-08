Ціни на нафту в світі падають: причина

Ціни на нафту впали та перервали двосесійну серію росту, протягом якої вони зростали приблизно на 3%.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 25 центів, або на 0,3%, до 78,08 дол за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate втратила 13 центів, або 0,3%, до 75,10 дол.

Обидва еталони відновилися з мінімумів майже 2024 року на початку торгів у четвер, перш ніж розвернутися в негативну сторону.

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Потенційна можливість перебоїв у постачанні на Близькому Сході викликала нестабільність: вбивство високопоставлених членів бойових угруповань ХАМАС і Хезболла минулого тижня підвищило ймовірність ударів у відповідь з боку Ірану по Ізраїлю.

Однак, поки що це не вплинуло на пропозицію, хоча напади на кораблі в Червоному морі змусили танкери обирати довші маршрути.

Запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти в світі, впали на 3,7 млн барелів, що значно перевищило очікування аналітиків щодо зниження на 700 тис барелів і стало шостим поспіль щотижневим зниженням до шестимісячних мінімумів.

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Нагадаємо:

Ціни на нафту знизились після того, як галузеві дані показали несподіване зростання запасів сирої нафти і бензину в США, що компенсувало побоювання щодо світового постачання нафти.