Жителям прифронтових територій дозволили отримувати компенсації за знищене житло

Мешканці в зоні активних бойових дій відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло по програмі єВідновлення.

Про це йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Зазначається, що комісіям органів місцевого самоврядування в громадах, які знаходяться в зоні активних бойових дій, надано можливість розглядати заяви від громадян чиє житло було знищене через російську агресію.

"Після оновлення нормативної бази та функціоналу програми єВідновлення, в тих випадках, коли обстеження майна не створює загрози для життя та здоров’я членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяви громадян та нараховувати компенсацію.

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Компенсація може надаватись у вигляді житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці", - повідомили в міністерстві.

Там також зауважили, що придбати житло чи збудувати нове громадяни можуть виключно на території, де немає активних бойових дій і яка не перебуває під тимчасовою окупацією.

А якщо під час оцінки стану житла, комісія визначить, що воно підлягає відновленню, складуть відповідний акт про обстеження, який внесуть в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

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В такому випадку, отримати кошти для відновлення цього житла можна буде лише після виключення громади з переліку таких, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо:

З 25 липня всі українці, чиє житло зруйноване та пошкоджене, можуть подати заяву до реєстру, який стане основою для майбутніх репарацій.

Якщо оселя була пошкоджена або знищена внаслідок російської агресії, можна заповнити заяву до міжнародного Реєстру збитків у Гаазі на порталі Дія.

Економічна правда