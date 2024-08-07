ЄС збільшив закупівлі газу з Росії: постачання до Франції подвоїлись

За перше півріччя 2024 року країни ЄС імпортували на 7% більше російського газу, ніж за аналогічний період 2023-го.

Про це повідомляє Associated Press.

Постачання російського скрапленого природного газу до Європи у першій половині 2024 року зросли на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Європейські компанії імпортували майже 4,4 млрд кубометрів російського СПГ до Франції у першій половині 2024 року, порівняно з більш ніж 2 млрд кубометрів за аналогічний період минулого року.

Реклама:

Тим часом попит на газ за перше півріччя цього року у країні впав на 9%.

Зазначається, що мета ЄС щодо поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року жахливо відстає від графіка.

Наступні найбільші імпортери, Іспанія та Бельгія, продемонстрували збільшення імпорту на 1% та зменшення на 16% відповідно.

Реклама:

Французький енергетичний гігант TotalEnergies, на який припадає найбільша частка імпорту за період з січня по червень, заявив, що він пов'язаний контрактами, підписаними до вторгнення Росії в Україну.

Міністерство фінансів та економіки Франції повідомило, що напади хуситів на судна, які рухаються через Суецький канал, змусили змінити структуру імпорту СПГ – газ із Близького Сходу більше не може легко потрапляти в Європу, тоді як російський маршрут з Арктики не постраждав.

Водночас, Франція імпортувала менше російського СПГ, ніж газу інших постачальників, включно з США, Анголою, Камеруном, Єгиптом і Нігерією.

Тимчасове збільшення обсягів "не ставить під сумнів досягнення ЄС за останні два роки. Ми диверсифікували наш імпорт, і більшу частину необхідного газу постачають надійні партнери, такі як Норвегія та США.", – заявив речник ЄС Адальберт Янц.

Нагадаємо:

Чистий збиток головної компанії РФ ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року.