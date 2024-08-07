Всі розділи
Укр / Рус

Компанія власників "Епіцентру" отримала ліцензії на постачання газу та електроенергії

Середа, 7 серпня 2024, 16:54 - Артур Крижний

Компанія "Епіцентр Дженерейшн" отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу.

Відповідне рішення про видачу ліцензій НКРЕКП прийняла на засіданні 7 серпня.

За даними YouControl, ТОВ "Епіцентр Дженерейшн" була створена 4 липня 2024 р. Керівником є Марина Дімітрова. Основним видом діяльності є торгівля електроенергією.

Кінцевими бенефіціарами компанії є Олександр та Галина Гереги, власників "Епіцентру".

Реклама:

Нагадаємо:

Мережа "Епіцентр" почала будувати свою першу заправну станцію, яка буде розташована на Київщині в селищі Калинівка.

Економічна правда.

Реклама:
газ електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
ЄС збільшив закупівлі газу з Росії: постачання до Франції подвоїлись 7 серпня 2024, 16:36
Зупинка видобутку газу на одному з найбільших родовищ коштувала Україні 3 мільярди 7 серпня 2024, 15:57
Ексвласники Сахалінського родовища подали до суду на скасування арешту майна 7 серпня 2024, 15:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті