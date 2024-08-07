Компанія власників "Епіцентру" отримала ліцензії на постачання газу та електроенергії

Компанія "Епіцентр Дженерейшн" отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу.

Відповідне рішення про видачу ліцензій НКРЕКП прийняла на засіданні 7 серпня.

За даними YouControl, ТОВ "Епіцентр Дженерейшн" була створена 4 липня 2024 р. Керівником є Марина Дімітрова. Основним видом діяльності є торгівля електроенергією.

Кінцевими бенефіціарами компанії є Олександр та Галина Гереги, власників "Епіцентру".

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Нагадаємо:

Мережа "Епіцентр" почала будувати свою першу заправну станцію, яка буде розташована на Київщині в селищі Калинівка.

Економічна правда.

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