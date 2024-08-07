Компанія власників "Епіцентру" отримала ліцензії на постачання газу та електроенергії
Середа, 7 серпня 2024, 16:54 -
Компанія "Епіцентр Дженерейшн" отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу.
Відповідне рішення про видачу ліцензій НКРЕКП прийняла на засіданні 7 серпня.
За даними YouControl, ТОВ "Епіцентр Дженерейшн" була створена 4 липня 2024 р. Керівником є Марина Дімітрова. Основним видом діяльності є торгівля електроенергією.
Кінцевими бенефіціарами компанії є Олександр та Галина Гереги, власників "Епіцентру".
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Нагадаємо:
Мережа "Епіцентр" почала будувати свою першу заправну станцію, яка буде розташована на Київщині в селищі Калинівка.
Економічна правда.
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