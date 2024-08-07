Приватбанк готовий продати кредитів на 1,6 мільярда за 2% вартості

Приватбанк виставив на продаж портфель безнадійних кредитів фізичних осіб на суму 1,6 млрд. Банки можуть купити цей портфель зі знижкою до 98%.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Приватбанк виставив на майданчику OpenMarket (держпідприємство "СЕТАМ") портфель кредитів фізичних осіб загальною заборгованістю на суму 1,6 млрд. Банки можуть купити цей портфель із дисконтом до 98%

Аукціон відбудеться 30 серпня в форматі редукціону. Торги стартують із позначки 1,6 млрд, під час кожного кроку ціна буде знижуватися на 3,2 млн.

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Зазначається, що зниження ціни може тривати до мінімальних 2,15% від початкового рівня – 34,4 млн грн.

У портфелі, який банк виставив на продаж, понад 155 000 споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення. Їх уже визнали безнадійними та списали, сформувавши під них резерви. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані.

Права вимоги за портфелем включають тіло кредиту та нараховані відсотки.

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До участі у торгах будуть допущені фінансові установи, які мають чинну ліцензію на надання грошей у позику та/або послуги з факторингу, та відповідають вимогам банку.

Нагадаємо:

За результатами першого півріччя чистий прибуток ПриватБанку досяг 30,6 млрд грн, що на 3% більше, ніж у аналогічний період 2023 року.

Безнадійні кредити фізичних осіб на суму 4,8 млрд будуть продані з портфеля "ПриватБанку"