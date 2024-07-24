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У першому півріччі ПриватБанк збільшив прибуток

Середа, 24 липня 2024, 19:25 - Віктор Волокіта

За результатами першого півріччя чистий прибуток ПриватБанку досяг 30,6 млрд грн, що на 3% більше, ніж у аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба банку. 

Як йдеться в повідомленні, за перші 6 місяців 2024 року загальний обсяг кредитного портфелю нетто перевищив 102 млрд грн, що є рекордом в історії банку. 

Загалом кредитні портфелі ПриватБанку для бізнесу та населення у порівнянні з підсумками 6 місяців 2023 збільшились на 26,2 млрд грн (34%). 

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Згідно з повідомленням, з початку 2024 кошти клієнтів на гривневих рахунках у ПриватБанку зросли більше ніж на 30 млрд грн (8%). 

У порівнянні з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%). 

"Фінансовий результат банку до оподаткування становить 40,7 млрд грн, що на 11 % більше, ніж у першому півріччі 2023-го", - додали в банку. 

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Нагадаємо:

67,97 млрд грн прибутку після оподаткування заробили українські банки за перші п’ять місяців 2024 року. Це на 27% більше, ніж за той самий період минулоріч.

Економічна правда

Приватбанк прибуток
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