В Україні суттєво знизились ціни на кавуни: причина

Починаючи з понеділка, 5 серпня, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину.

Про це повідомляє пресслужба EastFruit.

Наразі ціни на кавуни на внутрішньому ринку вже опустилися до 3-8 грн/кг (0,07-0,19 дол/кг), що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цих баштанних на ринку. За словами фермерів, ситуація ускладнюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку досить слабкий.

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Поліпшення погодних умов практично по всій території країни дозволили українським виробникам кавунів відновити активні збиральні роботи, що призводити до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку.

Додатково, до масового збирання баштанних уже розпочали виробники в усіх без винятку областях України, як у центральному, так і в західному регіонах.

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В повідомленні додають, що наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року.

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