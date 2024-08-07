США попередили Туреччину про санкції через військовий експорт в Росію

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США попередили Туреччину про ризики санкцій за постачання до Росії західної техніки, яку можна використовувати у військових цілях.

Про це повідомляє Financial Times.

Адміністрація Байдена вимагає від Туреччини закрити канал постачання західних, в тому числі американських, технологій в Росію.

Зазначається, що помічник міністра торгівлі США Меттью Аксельрод під час останньої поїздки в Туреччину закликав місцевих чиновників посилити контроль над експортом напівпровідникових чипів та інших деталей американського виробництва.

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За його словами треба, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконні постачання американських технологій до Росії.

"Потрібен прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади й промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, ніж притягнути до відповідальності тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю", – сказав Аксельрод.

Особливе невдоволення США викликає те, що Туреччина стала для Росії ключовим хабом для імпорту електроніки західного виробництва, зокрема процесорів, карт пам'яті та підсилювачів для ракет і безпілотників, а також верстатів.

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Аксельрод попередив Туреччину, що це термінова проблема, і закликав вжити заходів для зупинки цих постачань.

Повідомляється, що у чорному списку Міністерства торгівлі вже 18 турецьких компаній.

"Їх буде все більше й більше, поки США не побачать покращення ситуації", – додав Аксельрод.

Нагадаємо:

Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.