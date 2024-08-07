США попередили Туреччину про санкції через військовий експорт в Росію
США попередили Туреччину про ризики санкцій за постачання до Росії західної техніки, яку можна використовувати у військових цілях.
Про це повідомляє Financial Times.
Адміністрація Байдена вимагає від Туреччини закрити канал постачання західних, в тому числі американських, технологій в Росію.
Зазначається, що помічник міністра торгівлі США Меттью Аксельрод під час останньої поїздки в Туреччину закликав місцевих чиновників посилити контроль над експортом напівпровідникових чипів та інших деталей американського виробництва.
За його словами треба, щоб Туреччина допомогла нам зупинити незаконні постачання американських технологій до Росії.
"Потрібен прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади й промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, ніж притягнути до відповідальності тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю", – сказав Аксельрод.
Особливе невдоволення США викликає те, що Туреччина стала для Росії ключовим хабом для імпорту електроніки західного виробництва, зокрема процесорів, карт пам'яті та підсилювачів для ракет і безпілотників, а також верстатів.
Аксельрод попередив Туреччину, що це термінова проблема, і закликав вжити заходів для зупинки цих постачань.
Повідомляється, що у чорному списку Міністерства торгівлі вже 18 турецьких компаній.
"Їх буде все більше й більше, поки США не побачать покращення ситуації", – додав Аксельрод.
Нагадаємо:
Загроза вторинних санкцій США щодо турецьких банків, які приймають платежі з Росії, сильно вдарила по російсько-турецькій торгівлі.