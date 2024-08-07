РосЗМІ: росіяни взяли рекордну суму кредитів, активно зросло незабезпечене кредитування
За перші шість місяців 2024 року загальний обсяг виданих росіянам кредитів уперше сягнув 37 трлн рублів (268 мільярдів доларів), збільшившись на 10% з початку року.
Джерело: The Moscow Times, "Известия" з посиланням на дані Центробанку Росії.
Для порівняння, минулого року зростання було трохи меншим — на 9,5% або на 2,6 трильйона рублів, причому відсоткові ставки тоді були значно нижчими. У першій половині 2023 року ключова ставка складала 7,5%, тоді як у 2024 році вона підвищилася до 16%.
Значну частину зростання цього року забезпечили іпотечні кредити, які збільшилися на 1,7 трильйона рублів. Це пов'язано з дією державних програм, ставки за якими не залежать від змін ключової ставки. Особливо великий попит на пільгову іпотеку спостерігався у травні-червні, оскільки люди поспішали отримати кредити до завершення програми 1 липня.
Крім того, активними темпами зростало незабезпечене кредитування. За перше півріччя 2024 року таких кредитів було видано на 1,3 трильйона рублів. Помітний обсяг кредитів у цей період також припав на кредитні картки, ставки за якими менш залежні від ключової ставки.
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Економічна правда.