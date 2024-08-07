Азійські акції продовжують відновлення після обвалу у понеділок - Reuters

Азійські фондові ринки продовжили відновлення, оскільки Банк Японії несподівано став обережним щодо підвищення ставок на фоні волатильності ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Nikkei зріс на 1,2% після 10-відсоткового ралі у вівторок, що свідчить про те, що інвестори стали на ноги після нещодавнього розгрому ринку. В понеділок індекс впав на 13%.

Настрої в Азії виглядали дещо хиткими на початку дня, але заступник голови Банку Японії Шінічі Учіда у своїй промові перед бізнес-лідерами заявив, що центральний банк не буде підвищувати процентні ставки, коли фінансові ринки нестабільні.

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Європейські ринки налаштовані на ралі після відкриття: ф'ючерси на Eurostoxx 50 зросли на 0,9%, а ф'ючерси на FTSE додали 1,0%.

Ф'ючерси на Nasdaq виросли на 0,7% після зниження на початку дня на 12% через падіння акцій компанії Super Micro Computer, яка є лідером у сфері штучного інтелекту, після того, як вона пропустила прогнози щодо прибутку.

Долар підскочив на 1,8% до 146,84 ієни і відійшов від рівня 141,675, досягнутого в понеділок, хоча він залишається значно нижче липневого піку 161,96.

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Нагадаємо:

За три тижні глобальні фондові ринки втратили близько 6,4 трильйона доларів, а падіння, яке відбулося в понеділок, вразило навіть найдосвідченіших трейдерів.

Індекс Токійської фондової біржі Nikkei 225 зріс після найсильнішого одноденного падіння з 1987 року, яке відбулося вчора. Фʼючерси привʼязані до S&P 500 зросли на 1,3%.

Через кілька хвилин після відкриття американських ринків, акції на індексі S&P 500 демонстрували значний спад.

Раніше, ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії. Японський базовий індекс Nikkei закрився на 12,40% менше, що є найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року.

Економічна правда.