Уряд виділив з резервного фонду 500 мільйонів на полігони для МВС
Кабмін виділив Міністерству внутрішніх справ 500 млн грн з резервного фонду держбюджету на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на відповідне рішення від 6 серпня.
За його інформацією, 500 млн грн виділені на безповоротній основі (для Національної гвардії - 266 млн. гривень, Адміністрації Державної прикордонної служби - 114 млн. гривень, Національної поліції - 119 млн гривень)
Щоб виділити ці кошти, Кабмін зменшив на 500 млн грн видатки, передбачені Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.
Нагадаємо:
У резервному фонді держбюджета, з якого уряд виділяє кошти на термінові потреби відбудови та фортифікації, залишилося всього 592 млн гривень з 56 млрд грн передбачених на 2024 рік.
Економічна правда