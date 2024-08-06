Різницю між тарифом на газ та ринковою ціною оплачуємо ми з вами - Чернишов

Ринкова ціна на газ для населення становить 15 гривень за кубометр, але "Нафтогаз" забезпечує вартість у розмірі 7,96 грн.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов в інтерв'ю NV.

"Вона становить близько 15 грн за кубометр. Діє мораторій на зростання цін. Ми забезпечимо вартість у розмірі 7,96 грн на наступну зиму", - заявив він.

Чернишев зазначив, що різницю в тарифах, як і всі державні сервіси, оплачує державний бюджет: "тобто ми з вами".

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"Всі державні сервіси коштують грошей. Їх оплачує державний бюджет, тобто ми з вами. Ця різниця у тарифах скорочує можливості Нафтогазу сплачувати дивіденди та податки в державний бюджет. Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє в світі", - додав він.

Нагадаємо:

Російська влада ініціювала рекордне за 11 років підвищення тарифів на газ, щоб збільшити бюджет "Газпрому", який минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток.

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Економічна правда.