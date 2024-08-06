Міжнародні резерви України скоротилися четвертий місяць поспіль: причини

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Міжнародні резерви України у липні 2024 року зменшились четвертий місяць поспіль – цього разу на 1,8%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що міжнародні резерви України у липні 2024 року зменшились на 1,8% до 37,23 млрд дол. Це четверте місячне падіння поспіль.

Тривале скорочення пов'язане з тим, що зовнішня фінансова допомога не перекриває обсяги валюти, які Нацбанк продає на внутрішньому валютному ринку.

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Ситуація може змінитися у серпні у зв'язку з отриманням Україною великого гранту від США на 3,9 млрд дол.

Протягом липня на валютні рахунки в Національному банку надійшло 2,2 млрд дол від Міжнародного валютного фонду і ще 285,7 млн дол від розміщення валютних облігацій, тоді як за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити 185,0 млн дол.

Чистий продаж валюти Нацбанком на внутрішньому ринку у липні збільшився до 3,3 млрд дол (на 10% більше проти червня).

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Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) збільшила резерви НБУ у червні на 342,9 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,8 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок затвердив Стратегію продовольчої безпеки до 2027 року. Серед запропонованих заходів – створення держрезервів, розмінування угідь та можливе регулювання цін на їжу.