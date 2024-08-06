Відома гральна компанія виплатила мільярд податків після відкриття кримінальної справи
Один із відомих організаторів азартних ігор відшкодував понад мільярд гривень несплачених податків до бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Слідство встановило, що службові особи гральної компанії у період з 2021 по 2023 роки умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Після проведення комплексу слідчих дій оператор вирішив відшкодувати завдані державі збитки та перерахував до Бюджету - 1,07 млрд грн.", - повідомили в БЕБ.
Під час досудового розслідування кримінального провадження детективи Бюро економічної безпеки України оголосили підозру керівнику підприємства.
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.
За даними Forbes Ukraine, відшкодувала до бюджету понад 1 млрд грн несплачених податків компанія Parimatch.
Нагадаємо:
На початку цього року Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній "Космолот", яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
У компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту. Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.
Економічна правда