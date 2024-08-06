В Україні знизився попит на комерційні авто: що обирали

Впродовж липня 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 956 авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, це на 20% менше, ніж у попередньому місяці.

У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто втратили 2%.

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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

RENAULT - 227 од.; SCANIA - 100 од.; CITROEN - 78 од.; MAN - 69 од.; VOLVO - 66 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

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Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.

Це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.

Економічна правда