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В Україні знизився попит на комерційні авто: що обирали

Вівторок, 6 серпня 2024, 09:43 - Віктор Волокіта

Впродовж липня 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 956 авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Згідно з повідомленням, це на 20% менше, ніж у попередньому місяці.

У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто втратили 2%.

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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. RENAULT - 227 од.;
  2. SCANIA - 100 од.;
  3. CITROEN - 78 од.;
  4. MAN - 69 од.;
  5. VOLVO - 66 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

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Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.

Це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.

Економічна правда

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