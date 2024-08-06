В Україні знизився попит на комерційні авто: що обирали
Вівторок, 6 серпня 2024, 09:43 -
Впродовж липня 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 956 авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, це на 20% менше, ніж у попередньому місяці.
У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто втратили 2%.
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До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- RENAULT - 227 од.;
- SCANIA - 100 од.;
- CITROEN - 78 од.;
- MAN - 69 од.;
- VOLVO - 66 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 7,2 тис. нових машин, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
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Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.
Це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.
Економічна правда
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