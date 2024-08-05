Судитимуть екскерівника АРМА, якого звинувачують у привласненні $400 тисяч 

САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що у серпні-грудні 2020 року вони незаконно заволоділи 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА.

З’ясувалося, що працівники АРМА та адвокати підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.

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У цій справі п'ять обвинувачених, серед яких двоє адвокатів.

З листопада 2019 року до серпня 2021 року т.в.о. голови АРМА був Віталій Сигидин.

Нагадаємо:

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Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак.

Економічна правда