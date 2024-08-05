Ще один світовий бренд повністю продав бізнес в Росії

Hugo Boss продав російський бізнес. Після початку великої війни бренд згорнув основну діяльність у РФ, але продовжив працювати на гуртовому ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що німецький дім моди Hugo Boss продав свій російський бізнес місцевій компанії Stockmann.

"Ми можемо підтвердити, що наше російське дочірнє підприємство було продано АТ "Стокманн" – компанії, що належить одному з давніх гуртових партнерів Hugo Boss у країні", – йдеться в заяві Hugo Boss.

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Жодна зі сторін не розкриває фінансових умов угоди, але Росія вимагає, щоб іноземні компанії продавали активи зі знижкою не менше 50%.

Повідомляється, що угода була закрита 2 серпня, і тепер АТ "Стокманн" володіє 100% акцій Hugo Boss Rus номінальною вартістю 40 млн руб (470 588 дол).

У Росії Стокманн працює незалежно від колишнього фінського власника, який продав свій російський бізнес після анексії Криму у 2014 році.

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Нагадаємо:

Російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду для німецького будинку моди Hugo Boss, що дає можливість продажу його російського бізнесу рітейлеру Stockmann.